Москалькова прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония

Анастасия Иванова

Тенденция воспрепятствования профессиональной деятельности российских журналистов за рубежом ярко проявилась в 2019 году, одним из примеров стало давление на сотрудников Sputnik Эстония, следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, опубликованного в "Росийской газете".

В докладе ситуация в Эстонии названа "беспрецедентным давлением" на сотрудников Sputnik Эстония. Сотрудники редакции в декабре 2019 года получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии письма с угрозами о возбуждении уголовных дел, если они до 1 января 2020 году не прекратят трудовые отношения с МИА "Россия сегодня", сотрудников Sputnik неоднократно вызывали для "бесед" в различные силовые структуры страны, отмечается в докладе.

"В этой связи уполномоченный обратилась к канцлеру юстиции в Эстонии для оказания содействия в обеспечении права на свободу слова и безопасности журналистов информационного агентства Sputnik Эстония", - говорится в докладе.

В качестве обоснования своих действий власти Эстонии называли санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.