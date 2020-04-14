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Москва открывает новые стационары для больных коронавирусом: события ночи

Москва открывает новые стационары для больных коронавирусом: события ночи

В Москве количество ежедневно выявляемых больных коронавирусом остается стабильно высоким, и в ближайшие две-три недели возможен дефицит коек в перепрофилированных госпиталях. Поэтому, как сообщил Департамент здравоохранения столицы, в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на коранавирусную инфекцию.

В Москве умерли еще 13 человек, у которых был ранее подтвержден коронавирус. Среди них, как сообщает Оперативный штаб, самой молодой было 29 лет — у девушки при этом был синдром Дауна. У большинства из скончавшихся были сопутствующие заболевания — хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз.

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение продлить режим самоизоляции в стране, который должен был завершиться 15 апреля, еще почти на месяц — до 11 мая. Политик заявил, что распространение нового коронавируса во Франции несколько замедлилось. В то же время он вынужден был отметить, что страна, «судя по всему, плохо подготовилась» к эпидемии, которая «указала на существовавшие упущения».

Не использовать противотуберкулезную вакциною БЦЖ (Бацилла Кальмета — Герена) в качестве защиты от коронавируса призывает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). БЦЖ сейчас рекомендован в странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. Однако клинические испытания этой вакцины на людях и животных показали ее неспецифичсеское воздействие на иммунную систему, в том числе негативное.

В странах мира, в которых выявлен коронавирус, общее число подтвержденных случаев новой инфекции достигло почти 2 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил об отсутствии летальных случаев из-за коронавируса в стране за последние сутки. Отмечается, что за 24 часа в стране выявлено 89 случаев заражения COVID-19.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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