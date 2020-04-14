Музеи Московского Кремля запустили новый интернет-проект

Влада Некрасова

Музеи Московского Кремля открыли новый сайт, где можно послушать лекции, совершить виртуальную прогулку, посетить Оружейную палату, Патриарший дворец, сообщила пресс-служба Музеев Кремля.

"На время приостановки посещения Московского Кремля интернет-пользователи могут познакомиться с разными направлениями музейной деятельности, посетив новый сайт staytuned.kreml.ru", - говорится в сообщении.

На новой интернет-платформе в разделе "Виртуальные туры" пользователи могут совершить "прогулку" по территории Кремля, Оружейной палате, кремлевским соборам и Патриаршему дворцу, рассмотреть фрески, иконы, увидеть ключевые экспонаты музейного собрания.

Медиапроекты, представленные на сайте, разделены по темам, связанным с деятельностью музея. На сайте можно послушать лекции, тематика которых охватывает многовековую историю России и Европы.

В разделе "Фильмы" собраны документальные проекты, созданные музеем в разные годы. Они основаны на собственных изысканиях в видеоархивах, на материалах к выставкам с использованием документов или экспонатов из музейных коллекций. Многие из представленных на сайте фильмов стали победителями международных конкурсов музейного документального кино – теперь их можно увидеть в единой подборке.

В разделе "Угадайка" пользователи сайта смогут проверить свои знания в интерактивной форме: здесь собраны вопросы, связанные с Кремлем и российской историей, которая нашла свое отражение в коллекциях Оружейной палаты.