Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Музеи Московского Кремля запустили новый интернет-проект

Музеи Московского Кремля запустили новый интернет-проект
Музеи Московского Кремля открыли новый сайт, где можно послушать лекции, совершить виртуальную прогулку, посетить Оружейную палату, Патриарший дворец, сообщила пресс-служба Музеев Кремля.

"На время приостановки посещения Московского Кремля интернет-пользователи могут познакомиться с разными направлениями музейной деятельности, посетив новый сайт staytuned.kreml.ru", - говорится в сообщении.

На новой интернет-платформе в разделе "Виртуальные туры" пользователи могут совершить "прогулку" по территории Кремля, Оружейной палате, кремлевским соборам и Патриаршему дворцу, рассмотреть фрески, иконы, увидеть ключевые экспонаты музейного собрания.


Медиапроекты, представленные на сайте, разделены по темам, связанным с деятельностью музея. На сайте можно послушать лекции, тематика которых охватывает многовековую историю России и Европы.


В разделе "Фильмы" собраны документальные проекты, созданные музеем в разные годы. Они основаны на собственных изысканиях в видеоархивах, на материалах к выставкам с использованием документов или экспонатов из музейных коллекций. Многие из представленных на сайте фильмов стали победителями международных конкурсов музейного документального кино – теперь их можно увидеть в единой подборке.

В разделе "Угадайка" пользователи сайта смогут проверить свои знания в интерактивной форме: здесь собраны вопросы, связанные с Кремлем и российской историей, которая нашла свое отражение в коллекциях Оружейной палаты.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Как создать магнит для денег своими руками
Как создать магнит для денег своими руками
El Mundo: Борьба России, Китая и США за вакцину от Covid-19 стала политикой
El Mundo: Борьба России, Китая и США за вакцину от Covid-19 стала
Президент Приднестровья оправдал доверие граждан, заявил глава парламента
Президент Приднестровья оправдал доверие граждан, заявил глава
Музеи Московского Кремля запустили новый интернет-проект
Музеи Московского Кремля запустили новый интернет-проект
Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в
В Минсельхозе исключили возможность дефицита продовольствия в России
В Минсельхозе исключили возможность дефицита продовольствия в России
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1197 человек
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1197 человек
Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина
Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина
Российский бизнесмен с коронавирусом умер в Москве
Российский бизнесмен с коронавирусом умер в Москве
«В шее трубка, поражено больше половины легких»: комментарий о состоянии Надежды Бабкиной из больницы
«В шее трубка, поражено больше половины легких»: комментарий о
Мишустин пригласил Филиппа посетить Россию после пандемии коронавируса
Мишустин пригласил Филиппа посетить Россию после пандемии коронавируса
Кейт Бекинсейл на прогулке с новым молодым бойфрендом Гуди Грейсом: первые фото
Кейт Бекинсейл на прогулке с новым молодым бойфрендом Гуди Грейсом:

Топ на сегодня

Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Google извинился за то, что удалил обращение Путина к россиянам
Google извинился за то, что удалил обращение Путина к россиянам
Россия назвала число нарушений перемирия в Сирии
Россия назвала число нарушений перемирия в Сирии
Daily Mail: Три российских олигарха подали в суд на бывшего агента МИ6
Daily Mail: Три российских олигарха подали в суд на бывшего агента МИ6
Площади Рима заросли травой из-за отсутствия туристов
Площади Рима заросли травой из-за отсутствия туристов

Еще по теме

18 мая отмечается Международный день музеев
Музеи Кремля приостановили онлайн-продажу билетов
Путин разрешил пускать туристов в Кремль через Спасскую башню
Исторический музей рассказал об онлайн-возможностях на время закрытия