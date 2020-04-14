Муж Нонны Гришаевой: «Не собираемся изображать идиллию. Мы действительно злимся друг на друга»

Лидия Мартынова

Александр Нестеров и звезда шоу «Один в один!» вместе уже 14 лет. Но период самоизоляции стал для супругов настоящим испытанием. Актеры узнают друг о друге много нового, о чем даже не подозревали.

На Первом канале стартовал проект «У нас все дома», ведущими которого выступили Тимур Еремеев и его коллеги по шоу «На самом деле» — Сабина Пантус и Роман Устюжанин. В рамках программы звездные герои рассказывают, чем они занимаются в период пандемии и как защищаются от заражения. Одной из приглашенных стала 48-летняя Нонна Гришаева.

Актриса призналась, что самоизоляция ей только в радость, ведь из-за плотного графика, она почти не видела семью. «Я наконец-то отдыхаю! Бывали дни, когда я работала по 38 часов в сутки без сна», — жаловалась Нонна.

Близким актрисы также непривычно видеть ее рядом. Александр Нестеров и вовсе заявил, что узнает супругу с неожиданной для себя стороны. «Правда в том, что никогда не проводили столько времени вместе, — делился он. — Это непросто, и мы даже не собираемся изображать какую-то идиллию. Мы действительно периодически злимся друг на друга, но положительного больше, поскольку узнаем друг о друге что-то новое. Мы с Нонной 14 лет в браке, и есть какие-то вещи в ней для меня совершенно не известные. А что касается детей, то это вообще отдельный разговор».





Напомним, что актриса вместе с избранником воспитывает 13-летнего сына Илью. У нее также есть 23-летняя дочь Анастасия от предыдущих отношений. Благодаря вынужденным «выходным», Нонна теперь может уделять наследникам должное количество внимания.

«У нас есть какие-то книги, фильмы, которые, я даже представить себе не мог, она знает, — удивлялся жене Александр. — Я правда был уверен, что те или иные вещи ей просто неинтересны. Вчера, например, включили экшен-боевик, и Нонна смотрела его с таким удовольствием. Никогда в жизни не мог себе представить, что она будет смотреть, как Уилл Смит в кого-то стреляет».

При этом 36-летний Нестеров отметил, что в их доме нет места для ругани и громких скандалов. А возникающие конфликты касаются внешних проблем, которые находят быстрое решение. «Мы никогда не были так сосредоточены друг на друге. Все ссоры имеют бытовой характер. Секрет очень прост — в какой-то ситуации лучше промолчать. Нонна больше молчит, но ее молчание хуже криков», — говорил муж актрисы.

Фото: Legion-Media, Instagram