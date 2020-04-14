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МВФ нагнал «Великого карантина»: Глубокий спад мировой экономики неизбежен

МВФ нагнал «Великого карантина»: Глубокий спад мировой экономики неизбежен

Международный валютный фонд (МВФ) ещё больше снизил показатели своего экономического прогноза на 2020 год, опубликовав сегодня, 14 апреля, новые цифры. Из-за глобальной пандемии коронавируса Covid-19 и связанной с ней мер правительств по сдерживанию распространения инфекции, в частности, в зоне евро ожидается снижение ВВП на 7,5%. Это наихудший показатель в мире, передаёт Международное французское радио (RFI).

МВФ прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году — гораздо более сильный, чем в период мирового финансового кризиса 2009 года. По прогнозу фонда, рецессия в текущем году будет зафиксирована в 157 странах из 194.

Экономика США обрушится на 5,9%, еврозоны — на 7,5%. Рост в Китае замедлится до 1,2%. Падение экономики России ожидается на уровне 5,5%.

Как написала в предисловии к докладу главный экономист МВФ Гита Гопинат, «вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времён Великой депрессии» (в 30-е годы прошлого века), назвав нынешний кризис «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».

По сравнению с другими странами и регионами, в 19 странах еврозоны ожидается самая сильная рецессия. В прошлом году рост европейской экономики составил 1,2%. С момента введения единой валюты евро в 11 странах континента в 1999 году это самый неблагоприятный экономический период для Европы. Самый сильный удар по экономике ожидается в Италии, где в 2020-м ВВП снизится на 9,1%. Для крупнейшей экономики еврозоны — Германии — МВФ предвидит спад на 7%, в Великобритании — на 6,5%. По прогнозам МВФ, во Франции экономический спад составит 7,1% после роста на 1,3% в 2019 году.

В то же время, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр ранее предсказал снижение ВВП до 8% уже после того, как срок карантина в стране был продлен на один месяц — до 11 мая.

Выздоровление европейской экономики начнётся, по прогнозам МВФ, уже со второй половины 2020 года. В 2021 г. эта международная кредитно-финансовая организация со штаб квартирой в Вашингтоне надеется, что европейский ВВП вырастет на 4,7%. Мировая экономика в 2021-м вырастет на 5,8%, быстро восстанавливаясь после пандемии. Это будет рекордным экономическим ростом в мире, как минимум, с 1980 года.

Публикуя свой новый отчёт, МВФ предупреждает, что в нынешних условиях очень трудно делать прогнозы, учитывая непредсказуемость развития пандемии.

Как сообщало ИА Newstes, согласно опросу нескольких десятков экономистов, Соединённые Штаты уже находятся в состоянии рецессии и столкнутся со снижением своего ВВП ещё несколько месяцев. Об этом 10 апреля передавал телеканал CNN.

Аналитики прогнозируют резкую рецессию крупнейшей экономики мира в первой половине 2020 года, так как пандемия коронавируса «серьёзно ограничивает экономическую активность». Экономический рост, США вероятно, снизился на 2,4% в первом квартале и сократится ещё на 26,5% во втором квартале, прогнозируют эксперты Национальной ассоциации бизнес-экономики (NABE).

Рынок труда США также сильно пострадает, так как многие компании сворачивают свою деятельность или вовсе закрываются. В NABE говорят, что уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 12% к середине года, в то время как США могут потерять 4,58 млн рабочих мест во втором квартале. Потеря гражданами работы неизбежно скажется на объёме потребительских расходов — основной движущей силой экономики США. Потребительские расходы составляют примерно 70% экономического роста страны.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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