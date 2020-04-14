На Дону в объятия коронавируса попали еще 20 человек

Вадим Карасев

В Ростовской области в течение суток еще 20 человек оказались жертвами COVID-19. Согласно официальным данным количество жителей, зараженных коронавирусной инфекцией на Дону, составило 98. При этом уже восьмерых человек врачи вылечили от коварного недуга. Такова сводка регионального оперштаба по состоянию на 14 апреля. Об этом сообщает издание ПАНОРАМА.

В то же время следует учесть тех граждан, кто был в столице России и заразился коронавирусом там, а затем прибыл на территорию Ростовской области. Учитывая количество таких заболевших, общее количество подхвативших коронавирус в Ростовской области насчитывается в количестве 101 человека.

Как стало известно, из новых заболевших COVID-19 шесть человек являются жителями Ростова на-Дону, а остальные 14 проживают в городах и районах Ростовской области.

Отметим, накануне было выявлено 26 жителей региона, которые заразились коронавирусной инфекцией.

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