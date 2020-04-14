На границе России и Китая остаются закрытыми все наземные погранпереходы

Алексей Вольцев

Все наземные погранпереходы на российско-китайской границе не работают в пассажирском направлении, сообщает генеральное консульство РФ в Харбине.

В последние недели после прекращения авиасообщения между Китаем и Россией многие граждане Китая стремятся вернуться из РФ на родину через пограничные пункты пропуска на Дальнем Востоке. В итоге власти Китая решили с 7 апреля временно закрыть пассажирский коридор в пункте пропуска "Пограничный - Суйфэньхэ", а с 9 апреля пассажирское сообщение было временно приостановлено через пункт пропуска на российско-китайской границе "Маньчжурия - Забайкальск".

"В настоящее время все наземные погранпереходы на российско-китайской границе не работают в пассажирском направлении. Власти провинции Хэйлунцзян официально уведомили, что пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ будет по-прежнему закрыт для пассажирского сообщения после 13 апреля", - говорится в опубликованном заявлении. Сохраняется временный запрет пропуска пассажиров через пункт Забайкальск – Маньчжурия.

Генконсульство сообщает, что с наступлением тёплой погоды прекращено движение через реку Амур по понтонной переправе, через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ сейчас пересечь границу нельзя.

Хэйлунцзян, пытаясь не допустить завоза коронавируса, пообещали местным жителям вознаграждение до 5 тысяч юаней за информацию о незаконном пересечении китайской границы. При этом в сообщении не уточнялось, были ли уже выявлены подобные инциденты.

Провинция Хэйлунцзян граничит с Россией по рекам Амур и Уссури с Забайкальским краем, Амурской областью и Приморским и Хабаровским краями, общая протяженность границы составляет более 3 тысяч километров.