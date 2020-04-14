На Кировоградщине вооруженный налетчик похитил из церкви пасхальный кулич (фото)

Алексей Вольцев

В Кировоградской области полиция задержала мужчину, который угрожая оружием, украл из церкви пасхальную выпечку. Ранее в Киеве мужчина украл ящик для пожертвований, которые собирались на лечение больных детей.

Сообщение полицейским Кропивницкого поступило от священнослужителей о том, что в храм ворвался неизвестный и забрал куличи.

Следственно-оперативная группа в течение часа задержала вора. Им оказался 38-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за подобного рода преступления.

Как выяснилось, сразу после кражи в монастыре мужчина вместе с сообщником устроили провокацию на улице Днепровская. Оба были навеселе.



Во время общения с патрульными вели агрессивно. Через пару минут один из мужчин достал предмет, похожий на огнестрельное оружие, и направил в сторону полицейских. Копы мужчину обезоружили и одели в наручники.



Один из очевидцев ЧП признал в нем человека, который полчаса назад вынес пасхи из монастыря неподалеку. При этом он также угрожал предметом, похожим на пистолет.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о молодых людях, которые совершали кражи в харьковских трамваях.



