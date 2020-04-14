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Наринэ Абгарян — об итальянских мэрах, карабинерах с огнеметами и йоге

Наринэ Абгарян — об итальянских мэрах, карабинерах с огнеметами и йоге
© из личного архива Наринэ Абгарян

В новом проекте Ria.ru — "Творцы на карантине" — ведущие современные авторы из России и других государств включаются в общую борьбу с коронавирусом. Писателям, поэтам, режиссерам — творцам — предложили написать тексты, которые помогли бы вдохновить и поддержать, рассмешить и объединить читателей разных стран. Сегодня автор серии книг-бестселлеров "Манюня", лауреат литературной премии "Ясная поляна" Наринэ Абгарян рассказала, с чего начинается ее день во время самоизоляции, и поделилась забавными диалогами со взрослым сыном.

Наринэ Абгарян

С чего начинается ваше утро?
Мое — с зарядки. Раньше, в счастливые докарантинные времена, спортивная жизнь ограничивалась для меня очередной интернет-закладкой с занятием йоги. Таких закладок за последний год накопилось штук сто. Сохранила — и вроде как позанималась.
А потом наступил карантин, заперев нас с сыном в одной квартире.
И теперь мои утра начинаются с зарядки, потому что человек, которого я 24 года назад неосмотрительно родила, решил со всей серьезностью за меня взяться.
Естественно, не обходится без ироничных комментариев.


— Направо, мама! Направо! Ладно, давай считать, что это направо. А теперь на правое право!

— В смысле присела? Люди так обычно стоят.

— Спину держи. Забыла, где спина? Обратная сторона груди! И не делай вид, что ты не помнишь, где у тебя грудь!

— Начали мы, конечно, с малого, зато потом я буду играть для тебя роль штанги.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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