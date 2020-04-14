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Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в РоссииАнна Попова Фото Александра Астафьева / РИА Новости

Примерно у 30 процентов новых пациентов с коронавирусом не проявляются симптомы инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

По ее словам, чем больше обследуется людей, тем больше выявляется пациентов «с бессимптомным течением» болезни COVID-19, возбудителем которого является коронавирус.

На данный момент в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число инфицированных регистрируют в Москве (1489) и Московской области (460).

Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно. В состоянии полного отсутствия симптомов носитель SARS-CoV-2 может находиться до четырех недель, продолжая вести обычную жизнь и таким образом распространяя вирус, рассказали эксперты. При этом, отметил они, со временем может выработаться иммунитет к вирусу, и для этого необязательно развитие болезни COVID-19.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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