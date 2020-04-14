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Названо количество больных коронавирусом в армии России

Названо количество больных коронавирусом в армии России

Как минимум, три случая заражения коронавирусом среди российских военнослужащих зафиксировано официально.

При этом, такие данные зарегистрированы на конец прошлого месяца, сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники.

Источник сообщил, что среди зараженных COVID-19 военнослужащий в звании прапорщика, его лечение осуществляется на дому. В близком контакте с больным отмечено десять человек. Больше пятидесяти контактеров отмечено у заболевшего коронавирусом мичмана Северного флота, который был госпитализирован с соответствующим диагнозом. Также в Коммунарку был помещен еще один из военнослужащих армии России в звании подполковника. Медики оценивают его состояние, как удовлетворительное.

По данным собеседника издания, в изоляции из-за контакта с зараженными находятся более 130 российских военнослужащих.

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По материалам: u-f.ru

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