Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Нефть упала, рубль укрепился, российский рынок акций повысился

Нефть упала, рубль укрепился, российский рынок акций повысился

Нефть упала, рубль укрепился, российский рынок акций повысился

Рубль несколько вырос вечером 14 апреля, несмотря на падение рынка нефти на 5%. Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара расчетами «завтра» на 18.40 мск снижался на 54 копейки — до 73,07 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 80,10 рубля.

По данным Московской биржи, ранее во вторник доллар опускался до 72,73 рубля, евро — до 79,79 рубля.

При этом нефть вечером падала на 5,2% - до 30,10 доллара за баррель сорта Brent. Как считают эксперты, эта тенденция укреплялась на опасениях за спрос: трейдеры сомневаются в том, что усилий ОПЕК+ по снижению добычи сырья будет достаточно.

В то же время российский рынок акций повысился после двух дней снижения и к закрытию смог остаться в плюсе. Тон росту на всех мировых фондовых площадках задавали позитивные данные по внешнеторговой деятельности КНР в марте.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,11%, до 2631,83 пункта, индекс РТС — на 0,73%, до 1133,23 пункта, следует из данных торгов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Эми Шумер рассказала, почему они с мужем решили официально поменять имя своего годовалого сына
Эми Шумер рассказала, почему они с мужем решили официально поменять
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Что смотреть онлайн 15 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 15 апреля. Расписание трансляций
Захарова призвала США привлечь NYT к ответственности за статью о Путине
Захарова призвала США привлечь NYT к ответственности за статью о
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
До 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни, – ученые
До 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни, –
Нефть упала, рубль укрепился, российский рынок акций повысился
Нефть упала, рубль укрепился, российский рынок акций повысился
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Похоронные службы Испании пожаловались на перегруженность
Похоронные службы Испании пожаловались на перегруженность
Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны
Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны
Рэпер помолился о смерти врагов от коронавируса и был осужден
Рэпер помолился о смерти врагов от коронавируса и был осужден
Активисты "Молодежки ОНФ" помогли медикам очередной столичной больницы
Активисты "Молодежки ОНФ" помогли медикам очередной столичной больницы

Топ на сегодня

Канделаки пошутила над заявлением Лукашенко про коронавирус
Канделаки пошутила над заявлением Лукашенко про коронавирус
Москалькова прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
Москалькова прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
Врач рассказал о парадоксальной ситуации с Covid-19 в Москве
Врач рассказал о парадоксальной ситуации с Covid-19 в Москве
Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж
Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Еще по теме

Рубль укрепился на открытии торгов Московской биржи
Рубль против доллара и евро вечером вышел в плюс на дорожающей нефти
Российский рынок акций вырос по индексу ММВБ
Рубль в начале дня снизился на 6 копеек к доллару и на 12 копейки к евро