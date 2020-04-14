Нефть упала, рубль укрепился, российский рынок акций повысился

Алексей Вольцев

Рубль несколько вырос вечером 14 апреля, несмотря на падение рынка нефти на 5%. Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара расчетами «завтра» на 18.40 мск снижался на 54 копейки — до 73,07 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 80,10 рубля.

По данным Московской биржи, ранее во вторник доллар опускался до 72,73 рубля, евро — до 79,79 рубля.

При этом нефть вечером падала на 5,2% - до 30,10 доллара за баррель сорта Brent. Как считают эксперты, эта тенденция укреплялась на опасениях за спрос: трейдеры сомневаются в том, что усилий ОПЕК+ по снижению добычи сырья будет достаточно.

В то же время российский рынок акций повысился после двух дней снижения и к закрытию смог остаться в плюсе. Тон росту на всех мировых фондовых площадках задавали позитивные данные по внешнеторговой деятельности КНР в марте.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,11%, до 2631,83 пункта, индекс РТС — на 0,73%, до 1133,23 пункта, следует из данных торгов.