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Несколько россиян обратились в посольство на Кипре за экстренной помощью

Несколько россиян обратились в посольство на Кипре за экстренной помощью
Несколько россиян из числа тех, кто вынужден оставаться на Кипре из-за коронавируса, обратились за экстренной помощью в посольство России, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипведомства.

"За экстренной помощью было несколько обращений, посольство пытается оказать таким людям помощь в соответствии с законодательством и исходя из своих полномочий и возможностей. В основном обращения были в связи с необходимостью материальной помощи", - отметили в посольстве.

По оценкам дипведомства, на сегодняшний день на Кипре остается около 300 россиян из-за ограничения авиасообщения.


"Но мы не можем точно сказать, захотят ли все эти граждане вылететь на родину по мере улучшения эпидемиологической обстановки на Кипре. О дате нового вывозного рейса на сегодняшний день посольству неизвестно, мы ждем информацию из Москвы", - уточнил собеседник агентства.


Ранее сообщалось, что 10 апреля спецрейсом "Аэрофлота" с Кипра на родину вернулись 169 россиян по маршруту Ларнака - Санкт-Петербург - Москва.

# Россия
По материалам: ria.ru

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