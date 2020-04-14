Несколько россиян обратились в посольство на Кипре за экстренной помощью
"За экстренной помощью было несколько обращений, посольство пытается оказать таким людям помощь в соответствии с законодательством и исходя из своих полномочий и возможностей. В основном обращения были в связи с необходимостью материальной помощи", - отметили в посольстве.
По оценкам дипведомства, на сегодняшний день на Кипре остается около 300 россиян из-за ограничения авиасообщения.
"Но мы не можем точно сказать, захотят ли все эти граждане вылететь на родину по мере улучшения эпидемиологической обстановки на Кипре. О дате нового вывозного рейса на сегодняшний день посольству неизвестно, мы ждем информацию из Москвы", - уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 10 апреля спецрейсом "Аэрофлота" с Кипра на родину вернулись 169 россиян по маршруту Ларнака - Санкт-Петербург - Москва.