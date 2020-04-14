«Новая газета» ответила на обвинение Кадырова в античеченской травле

Вадим Карасев

Дмитрий МуратовФото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, обвинившему издание в античеченской травле после статьи «Смерть от коронавируса — меньшее зло». Слова главреда приводит Znak.com.

«Мы не воспринимаем заявления блогеров, статьи в Telegram, мы плохо различаем бьюти-блогеров», — начал Муратов, после чего предложил администрации Чечни до 30 апреля направить в редакцию «письмо, в котором есть внятные, артикулированные аргументы несогласия со статьей». Главред «Новой» пообещал, что такое письмо будет опубликовано.

Кроме того, Муратов подчеркнул, что у издания нет врагов, не считает оно таковым и Чеченскую Республику. Газета, отметил редактор, освещает события, которые происходят на всей территории России. «И до тех пор, пока Чечня является частью России, а мы бы хотели, чтобы это было как можно дольше, потому как чеченский народ прекрасен, до тех пор мы будем работать в Чечне», — заключил Муратов.

Кадыров 13 апреля в своем Telegram-канале пожаловался на компанию «Газпром» и Федеральную службу безопасности (ФСБ), которые, по его словам, потворствуют деятельности «информационно-диверсионной антироссийской» «Новой газеты». Он упрекнул «Газпром» в финансировании издания, «продажные журналисты которого получают награды на Западе и в США». Подобного рода претензии руководитель Чечни предъявил и ФСБ.

Позднее в тот же день Кадыров извинился, отметив, что «на эмоциях» перепутал «Новую газету» с радиостанцией «Эхо Москвы». «Надеюсь, поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики!» — добавил глава Чечни.

В статье «Смерть от коронавируса — меньшее зло» Елены Милашиной говорится о том, что Чеченская Республика оказалась не готова к борьбе с коронавирусом. Кроме того, отмечается, что чеченцам, с которыми удалось поговорить автору, строго запрещено выходить из дома. «Кадыров публично приравнял зараженных коронавирусом к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами», — говорится в тексте. В свою очередь, Кадыров заявил, что журналисты издания предоставили читателям недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в республике. По его словам, он считает террористами тех, кто нарушает режим самоизоляции.

В феврале в Грозном на автора публикации Елену Милашину, специализирующуюся на расследованиях деятельности силовиков в Чечне, было совершено нападение. Ее и адвоката Марину Дубровину побили руками и ногами неизвестные мужчины и женщины, снимая при этом на камеру.