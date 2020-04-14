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Новак: без Путина сделка ОПЕК+ могла не состояться

Новак: без Путина сделка ОПЕК+ могла не состояться
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк

МОСКВА, 13 апреля/ Радио Sputnik. Министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+.

Министр сообщил, что последние дни российский лидер неоднократно связывался с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом. Стороны в разговоре разрешали разногласия по добыче нефти.

"Это были постоянные переговоры в деталях. Без участия президента сделка могла не состояться", – сказал Новак.


Twitter за вклад в заключение сделки.

Ранее радио Sputnik сообщило, что обсуждали Путин и Трамп.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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