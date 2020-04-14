Новак: без Путина сделка ОПЕК+ могла не состояться
Сегодня, 01:28 Алексей Вольцев
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк
МОСКВА, 13 апреля/ Радио Sputnik. Министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+.
Министр сообщил, что последние дни российский лидер неоднократно связывался с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом. Стороны в разговоре разрешали разногласия по добыче нефти.
"Это были постоянные переговоры в деталях. Без участия президента сделка могла не состояться", – сказал Новак.
Twitter за вклад в заключение сделки.
Ранее радио Sputnik сообщило, что обсуждали Путин и Трамп.
По материалам: ria.ru