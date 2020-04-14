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Обама поддержит президентскую кампанию Байдена

Обама поддержит президентскую кампанию БайденаФото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Экс-президент США Барак Обама публично поддержит избирательную кампанию своего бывшего вице-президента Джо Байдена для того, чтобы сплотить Демократическую партию в преддверии выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что Обама опубликует видео, в котором выразит поддержку Байдену. Бывший глава государства решил выступить с подобным заявлением спустя всего день после того, как Берни Сандерс, последний соперник Байдена в Демократической партии, вышел из гонки и сам одобрил его кандидатуру.

В последние годы бывший лидер страны даже несмотря на то, что он и его супруга до сих пор остаются самыми популярными членами Демократической партии, предпочитал не вмешиваться во внутрипартийные дела и не высказывался в пользу какого-либо кандидата. Однако Байден в своей предвыборной кампании часто использовал отсылки к связям с экс-главой государства и заявлял, что его правление станет своеобразным продолжением дела Обамы.

Ранее Берни Сандерс объявил о своем выходе из президентской гонки. «Будучи сенатором США, я должен принимать меры в свете беспрецедентного кризиса», — добавил он.

Представитель штата Вермонт отметил, что во время эпидемии коронавируса и экономического кризиса он должен сделать все возможное для поддержки трудящихся в стране и обеспечения всех нуждающихся медицинской страховкой.

По словам сенатора, некоторые его сторонники в Демократической партии советовали ему продолжить борьбу, несмотря на значительный разрыв в голосах между ним и бывшим вице-президентом. Так, согласно результатам последних опросов, если бы выборы прошли в апреле, то Байден бы набрал 53 процента голосов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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