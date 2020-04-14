Общественная палата запустила проект #НаКонтроле2020 для разъяснения действий власти в борьбе против коронавируса

Вадим Карасев

Фото: defence.council.gov.ru

Общественная палата РФ запустила специальный проект #НаКонтроле2020 для разъяснения мер, которые принимаются федеральными и региональными властями для противостояния распространению коронавирусной инфекции.



"На нашем портале мы ответим на вопросы, которые будут поступать на горячую линию, и поделимся примерами того, какой ответ на вызовы последних недель дают граждане, НКО, субъекты малого и среднего предпринимательства. Для этого мы собираем вокруг него экспертов — юристов, врачей, журналистов, которые нам помогут в подготовке ответов на вопросы и их обобщении для передачи исполнительной власти" , — сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.



По ее словам, информационное поле сейчас "переполнено потоком новостей, которые подчас противоречат друг другу".



"Обществу необходим источник объективной и достоверной информацию о пандемии, а также четкое разъяснение мер, принимаемых властями по борьбе с кризисом и по поддержке населения. На сайте проекта #НаКонтроле2020 будут размещаться проверенные данные по борьбе с коронавирусом в регионах России, примеры организации взаимопомощи, советы по профилактике заболевания от врачей", — говорит она.



Центральная часть спецпроекта — горячая линия для обращений граждан. Задать интересующий вопрос или рассказать о проблеме можно будет по телефону: +7 (800) 737-77-66 или заполнив одну из четырех тематических онлайн-форм на сайте #НаКонтроле2020. На основе обращений будет вестись подготовка системных предложений для вынесения на уровень региональной и федеральной власти.