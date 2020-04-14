Онлайн-концерт "Чиж & Co" посмотрели более пяти миллионов человек

Анастасия Иванова

. Онлайн-выступление группы "Чиж & Co" посмотрели более пяти миллионов человек, сообщает пресс-служба МТС.

Концерт 12 апреля прошел в формате традиционной прямой трансляции и в формате дополненной реальности, он собрал более пяти миллионов просмотров, около 20,5 тысяч лайков и 16,5 тысяч комментариев пользователей.

Суммарно концерты "Чиж & Co", "Чайф", The Hatters и Вячеслава Бутусова на платформе посмотрели более 16 миллионов раз, и это число продолжает расти за счет просмотров записей выступлений.

"Трансляции смотрели не только в России, но и в Казахстане, Беларуси, Украине, Германии, США, Нидерландах, Израиле, Эстонии, Латвии и Великобритании. Общее количество лайков, репостов и комментариев составило более 140 тысяч", - говорится в сообщении пресс-службы.