Оперная певица рассказала о том, как тяжело болела коронавирусом
View this post on Instagram
Коронавирус . Очень много вопросов в Директ и я решила ответить одним постом и надеюсь , хоть кому то эта информация может помочь🙌🏼 . ЗАРАЖЕНИЕ: в Москве произошло. Но Вам рекомендую ни с кем не общаться , в магазинах соблюдать ДИСТАНЦИЮ 2-3 м.не ближе !!! Сидеть дома . СИМПТОМЫ: у меня началось всё с кашля . Температура 38.3 и так ломило тело ночами , что я не лежать , не стоять не могла . Озноб , жар. Пневмония Сразу . Так же у мамы и всех моих родных людей. Сейчас уже врачи все говорят, что пневмония- означает наличие короновируса, даже если результаты теста будут через 10 дней. ЛЕЧЕНИЕ : адское , препараты тут писать не могу ( не имею права),но лечат так же , как и по всему миру, это помогает ( Огромное Спасибо всем врачам 🙏🏼) , но убивает печень , почки и вообще много побочки от этих препаратов, антибиотиков и капельниц. К сожалению, лечение долгое . ИММУНИТЕТ: врачи рекомендуют - витамин D , C , цинк, имбирь . Из плюсов - есть те , кто не заражается и те , кто очень легко переносят это заболевание, всего 37.3 в течении недели и без пневмонии и потом выздоравливают , но есть и те, кого за считанные дни этот вирус убивает и самое страшное , что от возраста это особо не зависит . ТЕСТЫ: с ними , к сожалению полная лажа, мне делали пять тестов и несколько недель я ждала результата. Огромное количество ложноотрицательных и ложноположительных, но , как я писала выше - наличие пневмонии на 100% указывает на наличие коронавируса . Многие из Казахстана пишут , что это неправда , очень несерьёзно к этому относятся. Пусть для них так и будет , пусть они этого так и не познают , и не коснутся этого ада . Здоровья всем Вам , мои дорогие ! Спасибо огромное за Вашу поддержку и молитвы , я их чувствую! И нам всем скорейшего завершения этого периода 🙏🏼, который для чего то дан . Foto di @superbalduz ( фото из больницы публиковать не хочу , ими пугаю только своих близких друзей)
"Заражение произошло в Москве, - написала Касьян. - Рекомендую ни с кем не общаться, в магазинах соблюдать дистанцию 2-3 метра, не ближе. Сидеть дома".проходило в частной клинике), по словам артистки, - непростое. Но врачи используют те же методы, как и во всем мире, и они помогают.
"Используемые препараты убивают печень , почки и вообще от них много побочных эффектов - от этих антибиотиков и капельниц. К сожалению, лечение долгое. Для того чтобы иммунитет был крепче, врачи рекомендуют употреблять витамин D, C, цинк, имбирь", - посоветовала певица.
Светлана Касьян порассуждала, как по-разному люди переносят коронавирус.
"Всего 37.3 в течении недели и без пневмонии Потом выздоравливают. Но есть и те, кого за считанные дни вирус убивает. И самое страшное, что от возраста это особо не зависит", - уточнила она.
Ранее Светлана Касьян написала в инстаграме, она не ожидала, что может заразиться коронавирусом, да еще и так переболеть.
View this post on Instagram
Я МОЛОДАЯ ! - говорила я всем , кто пытался до меня достучаться , чтоб я больше берегла себя . Уверенная , что молодых это заболевание не касается , либо касается очень Лайтово , я и представить не могла , насколько это всё страшно и серьезно ! За эти две недели я побывала в аду .Мне было невыносимо больно дышать , а от болей в теле , слёзы лились из глаз и первые 6 дней я вообще не спала от кашля ,жара и этих адских болей . За сутки образовалась двусторонняя пневмония! За сутки , у человека, который всю жизнь ведёт здоровый образ жизни; не курю , не пью , кардио 4-5 раз в неделю. Потеря сознания от боли , реально ад ! И я хочу сказать - Спасибо ! Спасибо всем врачам и медсёстрам , по всему миру , за то , что Вы рискуя жизнью , спасаете наши жизни каждый день! А Вам , мои дорогие друзья, хочу сказать, что это всё очень серьезно! Очень больно и серьезно ! Берегите себя 🙏🏼 и тем самым , сбережете жизнь своих родных и близких ! И Дай Бог скорейшего завершения этого кризиса и этого страшнейшего заболевания . Я всё ещё в больнице , говорят , что это всё долго лечить . И ещё , меня достали вопросы о том , что я заразилась в Италии! НЕТ! Я вернулась из Италии 27 го февраля! Этот вирус столько не живет ! ( по всем данным 14 дней!!)Заразилась я в Москве! В Москве возможности заразиться не меньше, чем в Италии! Поэтому не пишете мне больше такие бредовые сообщения ! Но я Благодарю Вас за все Ваши молитвы 🙏🏼и пусть к каждому это всё вернётся в виде самого сильного иммунитета ! ( фото с сентября 2019, сейчас я выгляжу криминально )
По словам 35-летней оперной певицы, она всю жизнь ведет здоровый образ жизни, не курит, не пьет и занимается спортом.