Оперная певица рассказала о том, как тяжело болела коронавирусом

Лидия Мартынова

Российская оперная певица Светлана Касьян, которая переболела коронавирусом, опубликовала в инстаграме пост, где рассказала о заражении,симптомах и лечении.

"Заражение произошло в Москве, - написала Касьян. - Рекомендую ни с кем не общаться, в магазинах соблюдать дистанцию 2-3 метра, не ближе. Сидеть дома".

проходило в частной клинике), по словам артистки, - непростое. Но врачи используют те же методы, как и во всем мире, и они помогают.

"Используемые препараты убивают печень , почки и вообще от них много побочных эффектов - от этих антибиотиков и капельниц. К сожалению, лечение долгое. Для того чтобы иммунитет был крепче, врачи рекомендуют употреблять витамин D, C, цинк, имбирь", - посоветовала певица.

Светлана Касьян порассуждала, как по-разному люди переносят коронавирус.

"Всего 37.3 в течении недели и без пневмонии Потом выздоравливают. Но есть и те, кого за считанные дни вирус убивает. И самое страшное, что от возраста это особо не зависит", - уточнила она.

Ранее Светлана Касьян написала в инстаграме, она не ожидала, что может заразиться коронавирусом, да еще и так переболеть.

По словам 35-летней оперной певицы, она всю жизнь ведет здоровый образ жизни, не курит, не пьет и занимается спортом.