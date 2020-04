Оперная певица рассказала о том, как тяжело болела коронавирусом

View this post on Instagram

Коронавирус . Очень много вопросов в Директ и я решила ответить одним постом и надеюсь , хоть кому то эта информация может помочь🙌🏼 . ЗАРАЖЕНИЕ: в Москве произошло. Но Вам рекомендую ни с кем не общаться , в магазинах соблюдать ДИСТАНЦИЮ 2-3 м.не ближе !!! Сидеть дома . СИМПТОМЫ: у меня началось всё с кашля . Температура 38.3 и так ломило тело ночами , что я не лежать , не стоять не могла . Озноб , жар. Пневмония Сразу . Так же у мамы и всех моих родных людей. Сейчас уже врачи все говорят, что пневмония- означает наличие короновируса, даже если результаты теста будут через 10 дней. ЛЕЧЕНИЕ : адское , препараты тут писать не могу ( не имею права),но лечат так же , как и по всему миру, это помогает ( Огромное Спасибо всем врачам 🙏🏼) , но убивает печень , почки и вообще много побочки от этих препаратов, антибиотиков и капельниц. К сожалению, лечение долгое . ИММУНИТЕТ: врачи рекомендуют - витамин D , C , цинк, имбирь . Из плюсов - есть те , кто не заражается и те , кто очень легко переносят это заболевание, всего 37.3 в течении недели и без пневмонии и потом выздоравливают , но есть и те, кого за считанные дни этот вирус убивает и самое страшное , что от возраста это особо не зависит . ТЕСТЫ: с ними , к сожалению полная лажа, мне делали пять тестов и несколько недель я ждала результата. Огромное количество ложноотрицательных и ложноположительных, но , как я писала выше - наличие пневмонии на 100% указывает на наличие коронавируса . Многие из Казахстана пишут , что это неправда , очень несерьёзно к этому относятся. Пусть для них так и будет , пусть они этого так и не познают , и не коснутся этого ада . Здоровья всем Вам , мои дорогие ! Спасибо огромное за Вашу поддержку и молитвы , я их чувствую! И нам всем скорейшего завершения этого периода 🙏🏼, который для чего то дан . Foto di @superbalduz ( фото из больницы публиковать не хочу , ими пугаю только своих близких друзей)