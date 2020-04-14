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Опубликован буклет с разъяснениями всех поправок в Конституцию

Опубликован буклет с разъяснениями всех поправок в КонституциюФото: Николай Хижняк / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России опубликовала информационный буклет «Поправки к Конституции: почему это важно». Документ размещен на сайте ЦИК в разделе «Макеты печатных материалов».

В 20-страничном буклете объясняются все выносимые на всероссийское голосование изменения. Поправки поделены на 12 глав: «Семейные ценности», «Защита человека труда», «Социальные гарантии», «Доступная и качественная медицина каждому», «Во власти — только патриоты», «Защита суверенитета и территориальной целостности», «Стабильность и развитие», «Сохранение природного богатства», «Ответственное отношение к животным», «Поддержка волонтеров и НКО», «Сохранение культурного наследия», «Поддержка российской науки».

В предисловии к документу отмечается, что поправки «отражают возросшую роль России в современном мире. Закрепляют приоритеты основного закона»

Конституционные изменения были анонсированы президентом Владимиром Путиным в середине января. В частности, глава государства предложил расшить полномочия парламента и закрепить приоритет российского законодательства над международным.

25 марта во время обращения к нации Путин объявил о переносе даты проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое ранее было назначено на 22 апреля. Новая дата пока неизвестна и будет объявлена отдельным указом. Российский лидер отметил, что крайне серьезно относится к этому вопросу и ожидает, что граждане обязательно проголосуют, однако сделают это позже, когда ситуация с коронавирусом нормализуется.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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