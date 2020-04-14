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Пасхальные приметы: о чем важно вспомнить перед Пасхой в 2020 году

Пасхальные приметы: о чем важно вспомнить перед Пасхой в 2020 году

Пасха в 2020 году пройдет необычно: из-за пандемии верующие не смогут посетить службы в церкви. Однако праздник все же состоится. Соблюдение пасхальных примет остается по-прежнему актуальным и позволяет привлечь в жизнь благополучие.

Подготовка к Пасхе начинается задолго до праздничного дня, с Великого поста. Верующие молятся, очищают души от негатива и встают на путь добродетели, отказываясь от всего, что противоречит морали. Эксперты сайта dailyhoro.ru в преддверии важного праздника предлагают познакомиться с важными приметами, соблюдение которых помогает привлечь счастье и не оступиться. В 2020 году Светлую Пасху отметят 19 апреля, а значит, подготовка к торжеству уже началась и идет полным ходом.


Пасхальные приметы


На Пасху разговляться после поста начинают с вареных яиц и кулича, а потом начинают праздничную трапезу.
В день праздника нельзя объедаться. Примета гласит, что невоздержанным весь год не будет везти, а также начнутся проблемы со здоровьем.
Кто на Пасху дурное слово скажет, тому три года в обидах и бедах прожить.
На Пасху много алкоголя пить нельзя. Тем, кто нарушит запрет, счастья не будет.
Пасха — семейный праздник, поэтому так важно воссоединиться с семьей. В 2020 году поход в гости вряд ли возможен, однако можно использовать современные технологии, сделать видеозвонок или поговорить с близкими по телефону.
Еще одна примета гласит, что красоту и молодость можно сохранить, если умыться водой, в которой красились яйца. Речь не идет о пищевых красителях, лишь о натуральных — луковой шелухе, настое крапивы, свеклы.
По примете дождь на праздник — к холодному лету, а гроза — к долгой и теплой осени. Морозное утро сулит богатый урожай, а пасмурное небо — обилие грибов и орехов.
Биться крашеными яйцами на Пасху — давняя традиция, и по примете тот, у кого яйцо оказалось крепче, весь год не будет знать бед.
По примете в Чистый четверг готовят особую четверговую соль. В современном мире ее калят на сковороде, а раньше для этого использовали печи. Соль хранят целый год и используют для привлечения богатства, а также для исцеления и очищения дома от негатива. По приметам четверговая соль — лучший оберег против нечистой силы.
Согласно народному поверью в день праздника умыться водой, в которой ночь пролежала серебряная вещица — к сохранению красоты и здоровья.
По примете в день Пасхи влюбленным и женатым нельзя целоваться и обниматься так, чтобы это видели посторонние, иначе семейного счастья не будет.
Народное поверье гласит, что колокольный звон в праздник обладает особой силой. Если после первого удара колокола помолиться высшим силам, то можно исцелиться от недугов, найти вторую половинку, а также зачать долгожданное потомство.
Пасха — особенный день, и наши предки внимательно следили за знаками. Согласно примете в праздник голуби, прилетающие на подоконник или на балкон, — это ангелы, несущие радость и благополучие. Птиц обязательно угощают и просят их донести до Господа свои просьбы.
В день Пасхи яйцо, разделенное между всеми членами семьи, спасет от разногласий. Его съедают и благодарят Господа искренними молитвами.
Еще одна примета гласит, что за несколько дней до Пасхи обязательно нужно украсить жилище цветами, а также тщательно убраться в доме. Тем, кто наведет чистоту и порядок, не грозят разногласия и бедность.
В день праздника принято вставать до восхода Солнца. Тем, кто встретит рассвет, во всем будет везение.
Пасху не встречают в старом. Для этого готовят новые наряды или надевают чистую и опрятную одежду. Девушкам и женщинам не следует надевать брюки, а также выходить из дома с непокрытой головой.
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По материалам: dailyhoro.ru

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