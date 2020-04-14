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Патрушев не думает, что может возникнуть дефицит сельхозпродукции и продовольствия

Патрушев не думает, что может возникнуть дефицит сельхозпродукции и продовольствия

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел очередное заседание Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельскохозяйственной продукцией и продовольствием на российском рынке.

На заседании присутствовали представители Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Росгидромета и Роспотребнадзора, региональных органов управления АПК и отраслевых союзов, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

На мероприятии участники обсуждали вопросы, касающиеся обеспечения бесперебойного проведения посевной кампании. Отмечается, что посевные работы проводятся уже в 40 регионах. Засеяно 6,2 миллионов гектар и провели подкормку почв на 13,5 миллионах гектар.

В нескольких регионах: на Ставрополье, Кубани и Дону из-за малоснежной зимы встала проблема недостатка влаги. В связи с чем, Дмитрий Патрушев поручил постоянно мониторить ситуацию по этому вопросу и по необходимости проводить дополнительные мероприятия по увлажнению почв.

Министр отметил, что качество сезонных весенне-полевых работ напрямую зависит от того, как своевременно будут доходить средства поддержки непосредственно до аграриев. Кроме того, очень важно следить за тем, как укомплектованы кадры и за организацией процесса работ на полях.

Отдельно обсуждался вопрос о введении в Москве и Подмосковье цифровых пропусков для транспортных средств. В связи с этим глава Минсельхоза подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допускать перебоев по своевременной доставке продуктов в магазины.

Кроме того, были затронуты такие темы, как взаимодействие предприятий АПК с учреждениями здравоохранения и Роспотребнадзора в условиях эпидемии коронавируса, а также, обеспечение овощами и картофелем Дальневосточных регионов и планы по их производству в 2020 году.

В ходе мероприятия министр сельского хозяйства поблагодарил сельхозтоваропроизводителей за то, что они в настоящее время наравне со многими службами помогают обеспечивать жизнедеятельность государства.

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По материалам: u-f.ru

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