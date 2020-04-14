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Почти 120 тыс. человек умерли из-за коронавируса

Почти 120 тыс. человек умерли из-за коронавируса

Число жертв коронавируса в мире приближается к 120 тыс. На момент подготовки публикации, по данным South China Morning Post, было зафиксировано 119 653 летальных случая. Наибольшее количество умерших — в США.

В Штатах Covid-19 унес 23 тыс. жизней. Психологическую отметку в 20 тыс. преодолела и Италия — там зафиксировано 20 тыс. смертей. На третьем месте идет Испания с 17 тыс. летальных случаев.

Плохи дела и во Франции, где скончались почти 15 тыс. человек. Великобритания тоже серьезно пострадала — 11 тыс. жертв.

А в Германии, которая входит в топ-5 по числу заболевших, умерших намного меньше — 3 тыс. человек.

Как сообщало ИА Newstes , число зараженных коронавирусом в мире вплотную приблизилось к 2 млн человек.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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