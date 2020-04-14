Поправка о содействии бизнесу: как обновление Конституции поможет предпринимателям

Вадим Карасев

Условия борьбы с пандемией коронавируса поставили под угрозу деятельность многих частных предприятий России. В сложившейся ситуации государственная поддержка бизнеса становится задачей руководства страны, о чем сказал в своем обращении к нации Президент РФ Владимир Путин.

Несмотря на то, что действующая редакция Конституции вообще не подразумевает оказание государственной помощи бизнесу, президент уже подписал ряд поручений, направленных на стабилизацию финансового положения предпринимателей. По сути – показал, какие действия должны скрываться за кажущейся абстрактной фразе о содействии развитию предпринимательства и частной инициативы в проект обновления Конституции, то есть от теории уже перешёл к практике.

Содействие предпринимательству –это, например, когда государство в трудное время снижает страховые взносы в два раза – с 30% до 15%. Такая мера предусмотрена для тех, кто сохраняет для своих сотрудников зарплаты, превышающие МРОТ.

Помимо этого, для малого и среднего бизнеса введена отсрочка на полгода по уплате налогов, за исключением НДС. Причем решением президента такая мера дополнена обязательной реструктуризацией этих долгов на срок минимум один год. Бизнесу не придется сразу целиком отдавать накопившиеся долги, что, безусловно, минимизирует его потери и положительно скажется на финансовой стабильности.

На совещании с губернаторами по вопросу распространения COVID-19 президент потребовал от регионов адресной работы с проблемами каждого предприятия. "Важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьёзные, а могут быть ещё более значимыми. Прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения", – подчеркнул Путин.

Ориентируясь на предложенную конституционную поправку о содействии развитию бизнеса, правительство поручило ВТБ и Сбербанку разработать льготные программы кредитования малого и среднего предпринимательства. Так, каждый бизнесмен этого сектора может получить заём под 0% для выплаты зарплат своим сотрудникам.

Кроме того, для снижения административной нагрузки на бизнес правительство ввело мораторий на все проверки предприятий, а также на их банкротство со стороны кредиторов. Однако в первую очередь повышенная поддержка бизнеса со стороны государства будет оказана тем компаниям, которые прилагают все силы для сохранения занятости своих работников.

"Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость", – сказал Путин.

Официальное внесение поправок в Основной закон станет возможным только после окончания пандемии, однако перенос Общероссийского голосования оказался скорее плюсом, чем минусом – теперь понятно, о чём речь в поправках. По сути, выражаясь языком предпринимательства, обновленную Конституцию можно назвать удачной сделкой для бизнесменов, выгода от которой будет перманентной при сохранении занятости граждан на предприятиях.

Новая дата Общероссийского голосования будет определена позже в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в России. Наряду с разработкой вакцины против инфекции объявление следующего дня голосования призвано поставить победную точку в борьбе страны с COVID-19.