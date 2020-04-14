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Популярного российского блогера арестовали в США за избиение женщины

Популярного российского блогера арестовали в США за избиение женщиныВиталий ЗдоровецкийКадр: VitalyzdTv / YouTube

Популярного блогера российского происхождения Виталия Здоровецкого арестовали в США по обвинению в нападении на женщину. Как сообщает TMZ, конфликт произошел утром 12 апреля, и ночью того же дня полиция пришла к бывшему пранкеру.

Согласно полицейским документам, блогер напал на незнакомую женщину в курортном городе Майами-Бич штата Флорида, когда она находилась на пробежке. По утверждению пострадавшей, Здоровецкий неожиданно подошел к ней и повалил на землю, после чего ударил в область грудной клетки и по лицу.

Избитая женщина начала звать на помощь. Увидев неподалеку нескольких местных жителей, нападавший убежал и укрылся в ближайшем доме. Позже именно там его и задержали. Мотивы его поведения не раскрываются.

Врачи диагностировали у пострадавшей порез у правого глаза, на который потребуется наложить швы, она также пожаловалась на боли в груди. Женщина подчеркнула, что никогда не видела и не встречалась со Здоровецким раньше.

Блогеру грозит наказание по уголовной статье. По данным источников в правоохранительных органах, задержанного согласились выпустить под залог в размере 7,5 тысячи долларов (551 тысяча рублей по текущему курсу).

В январе Здоровецкий рассказал, что угодил в египетскую тюрьму после того, как взобрался на пирамиду в Гизе. Он пояснил, что до этого неоднократно оказывался за решеткой, но этот раз был худшим из всех.

Здоровецкий прославился в сети как пранкер. В настоящее время на его канал на YouTube подписаны 10,3 миллиона пользователей, еще три миллиона следят за его жизнью в Instagram. Блогер неоднократно становился героем различных скандалов. Его несколько раз арестовывали за срывы спортивных соревнований, а также обвиняли в сексистских и расистских высказываниях. Наиболее известным его пранком стал случай, когда в июне 2019 года во время финала Лиги чемпионов на поле в купальнике выбежала его подруга, модель Кинси Волански, прервав решающий матч.

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По материалам: lenta.ru

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