Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидирован

Лидия Мартынова

Пожарным удалось ликвидировать лесные возгорания в районе зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщил в Facebook врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов. Об этом пишет RT.

Лесной пожар вблизи села Владимировка Котовского лесничества начался 4 апреля, позже ещё один очаг образовался вблизи села Раговка, на площади около пяти гектаров. К 13 апреля огонь подошёл вплотную к городу Припять и хранилищам с высокоактивными радиационными отходами «Подлесный». При этом сильный ветер подгонял пламя к ЧАЭС.

Однако уже 14 апреля ситуация изменилась в лучшую сторону. ««Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь», — сообщил Фирсов. По его словам, уровень радиационного фона постоянно измеряется, но, согласно имеющимся данным, в целом он соответствует норме.