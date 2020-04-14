Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19

Анастасия Иванова

Президент Ирана Хасан Роухани провёл телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадурой, посвящённый глобальной борьбе с коронавирусом Covid-19 и сотрудничеству двух стран на мировом рынке нефти, сообщает сегодня, 14 апреля, иранское новостное агентство Ahlul Bayt.

«Репрессивные и незаконные санкции Соединённых Штатов в области добычи нефти против Ирана и Венесуэлы противоречат международным правилам и человеческим принципам», — отметил в начале беседы глава правительства (посты президента и премьер-министра в Иране совмещены) Исламской Республики.

Хасан Роухани назвал американский империализм «более опасным вирусом для человеческого общества», чем Covid-19. «Жадность и хулиганство государственных деятелей США оказывают давление на независимые страны, такие как Иран и Венесуэла», — добавил он.

По его мнению, Иран и Венесуэла могут «годами вместе бороться против вторжений Соединённых Штатов и старого вируса американского империализма».

Далее Роухани упомянул о планах и действиях Ирана в борьбе с коронавирусом, а также об успехах ИРИ, достигнутых в области исследований и производства медицинского оборудования. «Мы готов поделиться своим опытом в борьбе с коронавирусом с дружественной Венесуэлой», — подчеркнул президент.

Он высоко оценил шаги, предпринятые на последнем саммите ОПЕК+. «Мы должны продолжать совместную работу по сокращению производства (нефти) и возврата цен к сбалансированному состоянию», — заключил глава исполнительной власти ИРИ.