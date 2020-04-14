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Президент Приднестровья оправдал доверие граждан, заявил глава парламента

Президент Приднестровья оправдал доверие граждан, заявил глава парламента

Президент Приднестровья Вадим Красносельский оправдал доверие граждан, заявил председатель Верховного совета Александр Коршунов, поздравляя главу государства с 50-летним юбилеем. По словам спикера парламента, приднестровский лидер зарекомендовал себя как ответственный государственный и политический деятель, который способен принимать самые сложные и взвешенные решения по жизненно важным вопросам государства.

«Ваша жизнь — яркий пример безупречного и преданного служения Отечеству, огромного труда и самоотдачи, профессионализма и высокой ответственности, направленных на благо своего народа, что является вашим истинным призванием», — сказал спикер парламента.

Напомним, Красносельский в условиях чрезвычайного положения, введённого из-за угрозы распространения коронавируса, взял на себя общее руководство системой здравоохранения. Также он лично осуществляет координацию работы оперативного штаба по борьбе с Covid-19.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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