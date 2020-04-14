Президент Приднестровья оправдал доверие граждан, заявил глава парламента

Влада Некрасова

Президент Приднестровья Вадим Красносельский оправдал доверие граждан, заявил председатель Верховного совета Александр Коршунов, поздравляя главу государства с 50-летним юбилеем. По словам спикера парламента, приднестровский лидер зарекомендовал себя как ответственный государственный и политический деятель, который способен принимать самые сложные и взвешенные решения по жизненно важным вопросам государства.

«Ваша жизнь — яркий пример безупречного и преданного служения Отечеству, огромного труда и самоотдачи, профессионализма и высокой ответственности, направленных на благо своего народа, что является вашим истинным призванием», — сказал спикер парламента.

Напомним, Красносельский в условиях чрезвычайного положения, введённого из-за угрозы распространения коронавируса, взял на себя общее руководство системой здравоохранения. Также он лично осуществляет координацию работы оперативного штаба по борьбе с Covid-19.