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Принц Гарри и Меган Маркл купили дом Мела Гибсона за 15 миллионов долларов

Принц Гарри и Меган Маркл купили дом Мела Гибсона за 15 миллионов долларов
В конце марта принц Гарри и Меган Маркл официально сложили с себя королевские полномочия и теперь не зависят от высокопоставленной семьи. Супруги сейчас обживаются на другом континенте, причем начать новую жизнь решили с покупки жилья.

Из холодной Канады Меган и Гарри вместе с сыном Арчи, которому скоро исполнится год, переехали в теплый Лос-Анджелес, где и решили приобрести большой дом.

После долгих поисков супруги решили купить особняк Мела Гибсона, общая площадь которого составляет 600 квадратных метров. На большой территории расположены два бассейна, с одной стороны открывается шикарный вид на океан, а с другой — на холмы. В доме пять спален и светлые просторные комнаты. 

По информации некоторых источников, за жилье голливудской звезды муж и жена заплатят 15 миллионов долларов, что равно 110 миллионам рублей. На комфорте и безопасности пара предпочитает не экономить. К слову, до Мела Гибсона, который приобрел дом в 2008 году, владельцем недвижимости был Дэвид Духовны.

Гарри признается, что в Лос-Анджелесе ему приходится вести совершенно другой образ жизни. Он скучает по дому и переживает за близких, ведь его отец, принц Чарльз, сейчас борется с коронавирусом.

«Я не знаю, как теперь сложится его карьера, но мы остаемся на связи. Думаю, что сейчас жизнь кажется ему сложной», — говорит приятельница Гарри Джейн Гудолл.

Также знакомая принца уверена, что тот больше не будет охотиться, хотя ранее они с братом Уильямом очень любили это занятие. Пожертвовать своими увлечениями он готов ради жены. 

«Я думаю, что Гарри больше не будет это делать, потому что Меган не любит охоту. Полагаю, что для него в этом смысле все кончено», — добавила Джейн. 

Напомним, что недавно младший сын Чарльза перестал использовать свою фамилию Маунтбеттен-Виндзор при оформлении официальных документов. Регистрируя недавно собственную фирму Travalyst, Гарри воспользовался лишь полным именем. В бумагах написано: принц Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский.


Фото: BACKGRID, NIPI/Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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