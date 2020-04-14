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Производители продовольствия предложили ввести в России карточки на еду

Производители продовольствия предложили ввести в России карточки на еду

Участники рынка продовольствия вспомнили о ранее замороженном проекте Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки. Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно реализовать эту инициативу.

Как сообщает РБК, заявление о необходимости такой системы поддержки населения подписали руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков и другие.

Инициатива объясняется важностью сохранения «доступности для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса».

«Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции», — говорится в заявлении.

В число получателей «кредитных обязательств федерального бюджета», в счёт которых можно будет покупать продукты и другие товары первой необходимости отечественного производства, предлагается включить тех, кто потерял работу или доход в связи с ограничениями, введенными для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Следует отметить, что, по оценке авторов, на финансирование проекта с мая до декабря 2020 года потребуется 800 млрд рублей — карточки на сумму 10 тысяч рублей ежемесячно смогут получать 10 млн россиян.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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