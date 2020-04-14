Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Сейчас выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Затем последуют выступления других участников", - сказал Песков.

По его словам, по итогам планируется принятие совместного документа.