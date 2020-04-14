Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС

Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Сейчас выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Затем последуют выступления других участников", - сказал Песков.

По его словам, по итогам планируется принятие совместного документа.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ
Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС
Межзвездный астероид Оумуамуа был фрагментом более крупного небесного тела
Межзвездный астероид Оумуамуа был фрагментом более крупного небесного
Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле
Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле
Новые акселераторы выведут отечественные предприятия на зарубежный рынок
Новые акселераторы выведут отечественные предприятия на зарубежный
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для чипирования людей
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для
Американские компании начали останавливать добычу нефти
Американские компании начали останавливать добычу нефти
Стали известны первые слова Бабкиной после выхода из комы
Стали известны первые слова Бабкиной после выхода из комы
Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте и другие в первом трейлере фэнтези-триллера "Фея"
Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте и другие в первом трейлере
Сверхновая 2016 года признана самой яркой за историю наблюдений
Сверхновая 2016 года признана самой яркой за историю наблюдений
Это болезнь. В Крыму ответили Турчинову на слова о полуострове
Это болезнь. В Крыму ответили Турчинову на слова о полуострове

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом

Еще по теме

Лукашенко проигнорировал саммит ЕАЭС в России
Путин примет участие в заседании ВЕЭС и сессии Совета ОДКБ в Петербурге
Киргизия отказалась подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС
Путин обсудит с Лукашенко перспективы двухстороннего сотрудничества в Сочи