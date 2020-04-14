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Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики коронавируса у медиков

Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики коронавируса у медиков

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Министерство здравоохранения России разработало способы экстренной постконтактной  профилактики нового коронавируса у медиков в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник.

Министерство также разработало схему медикаментозной профилактики таких работников.

Согласно сообщению, все медики ежедневно проходят осмотр и дистанционную термометрию. Тестирование на коронавирус раз в неделю проходят все медработники, имеющие риск инфицирования, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, тест сдаётся немедленно.

Чтобы предупредить заражение коронавирусом медработников от пациентов, в медицинских организациях должен соблюдаться санитарно-противоэпидемический режим. Он включает, в частности, дезинфекцию воздуха, дезинфекцию постельных принадлежностей пациента после выписки, утилизацию медицинских отходов в соответствии с требованиями и так далее.

В России, по последним данным, число заражённых коронавирусом превышает 21 тысячу. Выздоровели 1694 человека, 170 пациентов скончались.

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По материалам: pnp.ru

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