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Релиз "Стражей галактики 3" и "Отряд самоубийц" не будут переносить

Релиз "Стражей галактики 3" и "Отряд самоубийц" не будут переносить
. Режиссер Джеймс Ганн настаивает на том, что третью часть "Стражей галактики" и "Отряд самоубийц" не будут переносить из-за пандемии коронавируса, сообщает Independent.

Фанаты переживали, что проекты режиссера постигнет та же участь, что "Не время умирать" о Джеймсе Бонде или экранизацию "Мулан" студии Disney, то есть их выход отложат до того момента, как мировой кризис из-за COVID-19 удастся преодолеть.

Однако Джеймс Ганн, отвечая на вопросы в твиттере, заверил поклонников, что, несмотря на то, что выпуск трейлеров будет идти чуть медленнее, чем предполагалось, работа над монтажом "Отряда самоубийц" продолжается, и он выйдет в августе 2021 года, как и было запланировано.


"Пока нет причины переносить релиз "Отряда самоубийц". Мы идем по графику и даже немного его опережаем. Группа закончила съемки и частично монтаж еще до карантина", – написал он.


"Прямо сейчас наш план работы над "Стражами галактики" – такой же, как и до коронавируса", – добавил он.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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