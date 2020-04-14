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Решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников

Решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что решение о корректировке сроков проведения Единого государственного экзамена может быть принято после майских праздников. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов говорил, что сроки ЕГЭ, начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы.

«Если ситуация будет ухудшаться, мы это будем знать в ближайший месяц… После майских праздников примерно мы выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и будем принимать соответствующие решения», — сказал Анзор Музаев.

Он также отметил, что даже при повторном переносе сроков ЕГЭ задания экзамена корректироваться не будут. При этом Музаев исключил вариант с проведением экзамена в онлайн-формате. «Сценарий такой не прорабатывается», — сказал врио главы Рособрнадзора.

Ранее Минпросвещения на фоне распространения коронавируса нового типа перенесло сроки сдачи ЕГЭ — экзамены начнутся с 8 июня. Однако позднее в ведомстве отметили, что допускают повторный перенос даты сдачи экзамена.

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По материалам: pnp.ru

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