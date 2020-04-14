Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Режиссер Сарик Андреасян рассказал о своем 8-серийном сериале для онлайн-кинотеатра

Режиссер Сарик Андреасян рассказал о своем 8-серийном сериале для онлайн-кинотеатра

Режиссер Сарик Андреасян рассказал о своем 8-серийном сериале для онлайн-кинотеатра

Российско-армянский режиссер Сарик Адреасян, известный по таким фильмам, как "Беременный", "Что творят мужчины" и "Мамы", рассказал корреспондентам информационного портала "НьюИнформ" о своих творческих планах. Адреасян, в частности, упомянул будущий сериал, который он планирует снимать для одного из онлайн-кинотеатров.
 
"В данный момент я с нетерпением жду релиза своего фильма, который пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Как только карантин закончится, я продолжу заниматься "Папами", а затем начну работать над сериалом для онлайн-кинотеатра, который будет состоять из восьми серий", — заявил кинематографист, добавив, что подробности о сериале пока сохраняются в секрете, как и его название.
 
Адреасян, при этом, отметил, что проект уже утвержден, плюс, уже примерно определен состав главных героев будущего сериала. Съемки 8-серийного сериала от Адреасяна должны были стартовать летом 2020-го года, но из-за вспышки коронавируса и связанных с этим ограничений, съемочный процесс пришлось перенести на осень.
 
Говоря о фильме "Папы", режиссер отметил, что это что-то вроде ремейка "Мам", но с мужской точки зрения. "В "Папах" сыграют Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев и Владимир Машков. Актерский состав уже утвержден, и думаю, что ничего не изменится из-за смещения съемок", — сказал Адреасян.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

Последние новости

Принц Гарри и Меган Маркл купили дом Мела Гибсона за 15 миллионов долларов
Принц Гарри и Меган Маркл купили дом Мела Гибсона за 15 миллионов
Общественная палата запустила проект #НаКонтроле2020 для разъяснения действий власти в борьбе против коронавируса
Общественная палата запустила проект #НаКонтроле2020 для разъяснения
Кредитный карантин: российские банки остались с деньгами, но без заемщиков
Кредитный карантин: российские банки остались с деньгами, но без
Кашпировский вернулся: Ютуб канал целителя с оздоровительными сеансами и роликами о пандемии
Кашпировский вернулся: Ютуб канал целителя с оздоровительными
Режиссер Сарик Андреасян рассказал о своем 8-серийном сериале для онлайн-кинотеатра
Режиссер Сарик Андреасян рассказал о своем 8-серийном сериале для
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ
Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС
Межзвездный астероид Оумуамуа был фрагментом более крупного небесного тела
Межзвездный астероид Оумуамуа был фрагментом более крупного небесного
Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле
Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле
Новые акселераторы выведут отечественные предприятия на зарубежный рынок
Новые акселераторы выведут отечественные предприятия на зарубежный
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для чипирования людей
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
В СФ обсудят попытки вмешательства в дела России в условиях пандемии
В СФ обсудят попытки вмешательства в дела России в условиях пандемии
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и

Еще по теме

«Смелость! Честность! Искренность!» Режиссёр Сарик Андреасян похвалился, как его отец избил тринадцать школьников
Режиссер Сарик Андреасян поддержал высмеивающего его BadComedian
Режиссер «Защитников» назвал награды российских кинофестивалей говном и пылью
Съеденный в "Ходячих мертвецах" актер рассекретил, чем закончится сериал