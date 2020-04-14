Режиссер Сарик Андреасян рассказал о своем 8-серийном сериале для онлайн-кинотеатра

Влада Некрасова

"В данный момент я с нетерпением жду релиза своего фильма, который пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Как только карантин закончится, я продолжу заниматься "Папами", а затем начну работать над сериалом для онлайн-кинотеатра, который будет состоять из восьми серий", — заявил кинематографист, добавив, что подробности о сериале пока сохраняются в секрете, как и его название.Адреасян, при этом, отметил, что проект уже утвержден, плюс, уже примерно определен состав главных героев будущего сериала. Съемки 8-серийного сериала от Адреасяна должны были стартовать летом 2020-го года, но из-за вспышки коронавируса и связанных с этим ограничений, съемочный процесс пришлось перенести на осень.Говоря о фильме "Папы", режиссер отметил, что это что-то вроде ремейка "Мам", но с мужской точки зрения. "В "Папах" сыграют Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев и Владимир Машков. Актерский состав уже утвержден, и думаю, что ничего не изменится из-за смещения съемок", — сказал Адреасян.