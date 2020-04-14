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Рэпер помолился о смерти врагов от коронавируса и был осужден

Рэпер помолился о смерти врагов от коронавируса и был осужденGucci ManeФото: Maddie Meyer / Getty Images

Американский рэпер Рэдрик Делантик Дэвис, более известный как Gucci Mane, помолился о смерти врагов от коронавируса и был осужден пользователями сети. Скандальное высказывание он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Я молюсь, чтобы те, кто ненавидит меня, умерли от коронавируса», — написал артист в день празднования Пасхи в США.

Многих фолловеров возмутило то, как музыкант относится к пандемии, а также тот факт, что он позволил себе подобные слова в религиозный праздник. «В пасхальное утро? Не может быть, чтобы такое было у тебя на уме. Наши враги — лишь отражение тех вещей в нас, которые мы ненавидим больше всего», — отреагировал в комментариях британский предприниматель Найтан Джонс.

«Чувак, ты нуждаешься в онлайн-посещении церковной службы и объятиях. Ты выбрал худшее время для такого твита, ведь есть люди, которые сейчас на самом деле оплакивают своих близких, которых они потеряли из-за вируса. Плохой поступок большого друга», — ответил боец MMA Джеральд Харрис.

Другие юзеры напомнили Gucci Mane, что он и сам может стать жертвой COVID-19, а также указали на то, что никому не стоит желать смерти.

В марте американская актриса и певица Ванесса Хадженс тоже разозлила пользователей неосторожными высказываниями о коронавирусе. «Это вирус. Я типа понимаю и уважаю это, но в то же время, даже если все его подхватят, то да, люди умрут, и это ужасно. Но это же неизбежно?» — сказала артистка. Позднее она извинилась за свои слова.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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