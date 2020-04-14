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Романов рассказал о рассмотренных в Госдуме «антикоронавирусных инициативах» президента

Романов рассказал о рассмотренных в Госдуме «антикоронавирусных инициативах» президента

Замглавы Комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов в комментарии «Парламентский газете« рассказал о дополнительном пакете законопроектов, инициированном президентом для поддержки граждан и бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции и рассмотренном сегодня, 14 апреля, депутатами.

По его словам, «антикоронавирусные инициативы» главы государства продолжают тот вектор, который был заложен в основе его предложений по корректировке Конституции РФ.

«Пакет законодательных инициатив, принятых нами сегодня, призван снизить экономические потери граждан России от тех ограничений, которые были введены в связи с нарастанием инфекции коронавируса. (…) В первую очередь страдают, конечно, семьи с детьми. Поэтому одна из главных задач государства — поддержать именно их. Я напомню, что и президентские поправки в Конституцию среди прочего делают акцент на заботе государства о детях и о семьях с детьми», — сказал Романов.

Во вторник Госдума также поддержала предложение, благодаря которому предприятия могут под государственные гарантии взять кредиты для оплаты труда сотрудников. «Это такая очень важная для бизнеса льгота, которая позволит предпринимателям освободиться от выбора: что заплатить из сократившейся прибыли — НДС или зарплату. (…) В условиях пандемии возможность взять кредит под госгарантии даст возможность представителям бизнеса сохранить и свои предприятия, и трудовые коллективы», — отметил Романов.

Также в рамках заседания депутатами принят в третьем чтении документ о краткосрочном эксперименте по введению в некоторых организациях электронного документооборота при работе с кадрами. По мнению Романова, если бы такой порядок действовал уже сегодня, возможно, от этого снизился бы уровень безработицы. «Электронный документооборот позволил бы без труда уволиться с одного места работы, найти и оформиться в другом месте, работать удаленно и получать зарплату на карту», — сказал парламентарий.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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