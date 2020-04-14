Россия отправляет в Сербию 3 тыс. защитных масок и комбинезонов

Лидия Мартынова

МЧС России при содействии Российско-сербского гуманитарного центра в ближайшее время передаст коллегам в Сербии более 3 тыс. комплектов, состоящих из защитных масок и изолирующих комбинезонов. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«МЧС России окажет помощь коллегам из дружественного государства в условиях распространения коронавирусной инфекции. Защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты для работы пожарных подразделений сектора сектора по ЧС МВД Сербии будет передано в ближайшее время», — указано в релизе.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня президент республики Александр Вучич заявил, что Сербия не станет просить помощи у Международного валютного фонда (МВФ) несмотря на кризис, связанный с пандемией Covid-19. По словам сербского лидера, «Сербия быстро преодолеет экономические последствия эпидемии, так как обладает внушительным финансовым резервом и хранит в запасе свыше 30 тонн золота».