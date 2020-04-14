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Россиян научат лечебной зарядке против вируса и развлекут знаменитым ежом в Okko

Россиян научат лечебной зарядке против вируса и развлекут знаменитым ежом в OkkoКадр: фильм «Соник в кино»

Онлайн-кинотеатр Okko представит премьеру фильма «Соник в кино» про синего ежа, героя популярной в 1990-е видеоигры. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

14 апреля у пользователей появится возможность посмотреть «Соника в кино» не выходя из дома в Okko. Комедийный фильм с Джимом Керри в роли злодея Доктора Работника вышел в прокат незадолго до пандемии коронавируса и закрытия кинотеатров, теперь же у пользователей онлайн-кинотеатра появится возможность посмотреть «Соника в кино» не выходя из дома. В декабре 2018 года в сети появился постер к фильму, в котором интернет-пользователи разглядели сексуальный подтекст. Позже режиссер Джефф Фаулер решил переделать облик главного персонажа, чтобы он не выглядел «слишком сексуальным».

Начать утро в Okko предлагают с утренней зарядки для детей из коллекции «Фитнес против вируса» (8:00), затем (в 10:00) кулинарный курс с рецептом готовки яиц Бенедикт за 8 минут и уроки иностранных языков «Полиглот» (12:00, на выбор предлагается изучение английского, немецкого, испанского и португальского).

В 14:00 в онлайн-кинотеатре рекомендуется показ сериала «Беги» с Доналом Глисоном и Мерритт Уивер. В нем рассказывается о паре, которая в университетские годы заключила пакт — если один из них пришлет другому СМСку со словом «Беги», то они должны бросить все и отправиться вдвоем в путешествие по Америке. 17 лет спустя героиня в исполнении Уивер получает заветное сообщение и, бросив все, с головой окунается в романтическое приключение.

Днем, в 16:00, зрителям представят подборку фильмов и лекций с важной информацией о пандемии коронавируса.

Вечером (21:00) Вадим Степанцов прочитает тувинскую сказку «Белый заяц», а в 22:00 пользователей сервиса ждет подборка из 15 фильмов от Garage Screen, отобранных куратором Евгением Гусятинским.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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