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Россияне рассказали о планах после отмены режима самоизоляции

Россияне рассказали о планах после отмены режима самоизоляцииФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Каждый четвертый россиянин мечтает погулять после отмены режима самоизоляции, каждый десятый — сходить в парикмахерскую или спортзал. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, сообщает ТАСС.

В пользу прогулок высказались 23 процента респондентов, за салон красоты и тренировки — десять и девять процентов соответственно. Еще семь процентов хотят поехать на дачу, пять процентов — в отпуск. Сходить в кафе, ресторан, кино или клуб планируют только три процента. Также встречались такие ответы, как поход в гости, в храм, театр, музей, поликлинику, сауну, налоговую либо поездка в санаторий.

В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов назвал парадоксальной сложившуюся в Москве ситуацию с поведением жителей. Когда в городе было мало зараженных, наблюдался высокий уровень дисциплины и самоизоляции. С ростом числа жертв, россияне вышли на улицы, и эти показатели упали.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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