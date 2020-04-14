Россияне увеличили траты в салонах красоты на второй неделе самоизоляции

Влада Некрасова

Россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты на второй неделе самоизоляции, сообщила во вторник пресс-служба второго по активам российского банка.

"Транзакционная активность розничных клиентов российских банков резко выросла в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей. Резкий рост отмечен и в сегменте салонов красоты, после того как учреждениям с медицинской лицензией было разрешено оказывать услуги москвичам. За первые несколько дней объем транзакций по картам здесь вырос в 3,5 раза, "пиковым" днем стала пятница, 10 апреля", - говорится в сообщении.

По данным банка, в конце второй недели самоизоляции зафиксировано повышение снятий наличных. При этом основной объем транзакций пришелся также на пятницу, 10 апреля, на фоне плановых выплат зарплат у бюджетных организаций. На сотрудников ряда таких организаций режим самоизоляции не распространяется.

России выросло почти на 20%, в столичном регионе – на треть.