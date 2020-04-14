Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российский бизнесмен с коронавирусом умер в Москве

Российский бизнесмен с коронавирусом умер в МосквеИгорь ЛожевскийФото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»

Российский бизнесмен, член совета директоров холдинга En+ Игорь Ложевский умер в Москве на 64-м году жизни, говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской биржи. По данным Forbes, причиной смерти мог стать коронавирус.

«Мы все ужасно шокированы этой трагической новостью. Доктор Игорь Ложевский был отличным коллегой», — говорится в сообщении. Там же отмечается, что Ложевский отработал в совете директоров En+ чуть больше года, но успел «внести видимый и важный вклад» в деятельность компании.

Официально причина смерти не раскрывается — указывается лишь, что она наступила в результате непродолжительной болезни. Но источник Forbes рассказал, что бизнесмен болел коронавирусом.

Ложевский вошел в состав совета директоров En+ в январе 2019 года в результате реорганизации управляющих органов компании. Она была необходима для соблюдения условий, на которых власти США согласились снять санкции с En+ и входящей в холдинг металлургической компании «Русал». Эти активы ранее принадлежали бизнесмену Олегу Дерипаске.

До этого Ложевский работал в Deutsche Bank, занимая должность замглавы филиала в Восточной Европе. Также за свою карьеру он входил в руководство РЖД и «Аэрофлота».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как создать магнит для денег своими руками
Как создать магнит для денег своими руками
El Mundo: Борьба России, Китая и США за вакцину от Covid-19 стала политикой
El Mundo: Борьба России, Китая и США за вакцину от Covid-19 стала
Президент Приднестровья оправдал доверие граждан, заявил глава парламента
Президент Приднестровья оправдал доверие граждан, заявил глава
Музеи Московского Кремля запустили новый интернет-проект
Музеи Московского Кремля запустили новый интернет-проект
Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в
В Минсельхозе исключили возможность дефицита продовольствия в России
В Минсельхозе исключили возможность дефицита продовольствия в России
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1197 человек
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1197 человек
Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина
Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина
Российский бизнесмен с коронавирусом умер в Москве
Российский бизнесмен с коронавирусом умер в Москве
«В шее трубка, поражено больше половины легких»: комментарий о состоянии Надежды Бабкиной из больницы
«В шее трубка, поражено больше половины легких»: комментарий о
Мишустин пригласил Филиппа посетить Россию после пандемии коронавируса
Мишустин пригласил Филиппа посетить Россию после пандемии коронавируса
Кейт Бекинсейл на прогулке с новым молодым бойфрендом Гуди Грейсом: первые фото
Кейт Бекинсейл на прогулке с новым молодым бойфрендом Гуди Грейсом:

Топ на сегодня

Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Google извинился за то, что удалил обращение Путина к россиянам
Google извинился за то, что удалил обращение Путина к россиянам
Россия назвала число нарушений перемирия в Сирии
Россия назвала число нарушений перемирия в Сирии
Daily Mail: Три российских олигарха подали в суд на бывшего агента МИ6
Daily Mail: Три российских олигарха подали в суд на бывшего агента МИ6
Площади Рима заросли травой из-за отсутствия туристов
Площади Рима заросли травой из-за отсутствия туристов

Еще по теме

Дерипаску выдвинули в совет директоров «Норникеля»
Варданян избран председателем совета директоров Sollers
Акционер "Уралкалия" Лобяк может войти в совет директоров компании
Герхард Шредер назначен главой совета директоров «Роснефти»