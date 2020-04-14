Российский рынок акций начал рост на фоне улучшения внешнего фона

Влада Некрасова

Российский рынок акций начал рост по основным индексам во вторник утром, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Мосбиржи.

Инвесторы отыгрывают общее улучшение внешнего фона, связанное с публикацией сильных макроэкономических данных в Китае и ростом цен на нефть.

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск вторника рос на 1,09% – до 2657,63 пункта, индекс РТС – на 1,6%, до 1142,93 пункта.

сообщило, что российский рынок акций перешел к падению и теряет до 2,5%.