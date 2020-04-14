Российский рынок акций начал рост на фоне улучшения внешнего фона
Сегодня, 10:56 Влада Некрасова
Российский рынок акций начал рост по основным индексам во вторник утром, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Мосбиржи.
Инвесторы отыгрывают общее улучшение внешнего фона, связанное с публикацией сильных макроэкономических данных в Китае и ростом цен на нефть.
Индекс Мосбиржи к 10.11 мск вторника рос на 1,09% – до 2657,63 пункта, индекс РТС – на 1,6%, до 1142,93 пункта.
сообщило, что российский рынок акций перешел к падению и теряет до 2,5%.
По материалам: ria.ru