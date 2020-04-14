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Русская православная церковь: как самим освятить куличи на Пасху дома

Русская православная церковь: как самим освятить куличи на Пасху дома

Православные верующие готовятся к великому празднику — Светлой Пасхе, однако в связи с непростой обстановкой многие задаются вопросом: остаться дома или же пойти в церковь. Развеять сомнения помогут рекомендации священнослужителей.

Православные традиции соблюдаются многие века, и верующие накануне Пасхи готовятся посетить церкви, чтобы освятить куличи и вознести общие молитвы небесам. В 2020 году радость омрачает запрет на посещение людных мест, и многие верующие в смятении задают множество вопросов, касающихся самостоятельного празднования. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с мнением российской православной церкви, чтобы исключить неприятности как со здоровьем, так и с упущением важных деталей.


Пандемия коронавируса значительно усложняет празднование Светлой Пасхи, ведь освятить куличи не получится, как и посетить церковь, чтобы помолиться Господу. Тем не менее выход из ситуации есть. Рабочая группа при патриархе московском и всея Руси дает разъяснения, которые помогут соблюсти все традиции праздничного дня и не остаться без благословения свыше.

Освятить куличи верующие смогут самостоятельно. Для этого важно раскрыть сердца и души небесам, а также быть искренними. По мнению священнослужителей, нет ничего более значимого, чем здоровье, и раз ситуация складывается не лучшим образом, значит, можно прибегать к помощи Всевышнего и проводить обряды самостоятельно.

Освятить Пасху, кулич и яйца, а также трапезу нужно троекратным чтением тропаря:

«Иисус Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав».


Затем еду окропляют святой водой со словами:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Освятить можно и веточки вербы, если кто-то не успел этого сделать из-за сомнений в правильности своих действий.

Празднование Светлой Пасхи состоится 19 апреля, и к этому времени верующие смогут подготовиться к празднованию в домашних условиях. В день праздника принято поздравлять друг друга, ходить в гости и приносить с собой угощения, однако в этот раз лучше отказаться от этой затеи. В современном мире можно позвонить близким, связаться с ним благодаря видео звонкам, чтобы передать искренние пожелания счастья и здоровья.

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По материалам: dailyhoro.ru

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