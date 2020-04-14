Северная Македония продлит чрезвычайное положение из-за коронавируса

Алексей Вольцев

Чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, как ожидается, будет продлено в Северной Македонии на 30 дней, заявил президент страны Стево Пендаровски.

По последним данным минздрава Северной Македонии, в стране больны коронавирусом 908 человек, 86 выздоровели и 44 скончались. Срок ранее введенного Скопье 30-дневного чрезвычайного положения истекает на этой неделе, в четверг назначено заседание совета национальной безопасности.

"Думаю, почти наверняка, очень велики шансы, что будет объявлено чрезвычайное положение еще на 30 дней", - цитирует Пендаровского администрация.

По закону правительство страны должно официально предложить продлить режим ЧП, после чего президент Северной Македонии подпишет соответствующее решение.