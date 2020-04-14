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Собянин заявил о беспрецедентных DDoS-атаках на систему спецпропусков

Собянин заявил о беспрецедентных DDoS-атаках на систему спецпропусковФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение системы спецпропусков в Москве осложняется из-за «беспрецедентных DDoS-атак», передает «Интерфакс».

«На наш портал мы получили беспрецедентные DDoS-атаки и количество ботов. Вместе с коллегами отрабатываем таким образом, чтобы эта система работала», — подчеркнул он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Как сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале, они обнаружили публикацию на портале JoyReactor, где анонимный пользователь предлагает «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков.

Сотрудники обвинили группу злоумышленников в попытке создать повышенную нагрузку на сайт nedoma.mos.ru через генерацию большого количества запросов, что приводит к сбоям в работе ресурса. Данные об этих действиях они направили в правоохранительные органы.

Утром 13 апреля сообщалось, что сайт по оформлению цифровых пропусков для перемещения по Москве атаковали боты. По данным оперативного штаба, бот-атака проводилась в том числе из-за рубежа. 13 апреля — первый день работы сайта для получения пропусков.

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По материалам: lenta.ru

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