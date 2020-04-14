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Сотрудники Большого театра массово заразились коронавирусом

Сотрудники Большого театра массово заразились коронавирусомФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

У 34 сотрудников Большого театра был выявлен коронавирус. Об этом агентству ТАСС рассказал генеральный директор театра Владимир Урин.

Он пояснил, что тестирование проводилось за несколько дней до концерта в поддержку участников акции «Мы вместе», который состоялся 11 апреля на Исторической сцене. Все инфицированные не были допущены до организации мероприятия.

Позднее в пресс-службе Большого рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК, что у заразившихся не было никаких внешних признаков заболевания — ни кашля, ни высокой температуры. Сейчас все они находятся дома на карантине.

В театре уточнили, что в подготовке концерта были задействованы несколько сотен человек.

По данным на 13 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 18 328 в 82 регионах, скончались 148 человек, еще 1470 выздоровели. В рамках борьбы с распространением инфекции весь апрель в стране объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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