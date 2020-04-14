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Стали известны первые слова Бабкиной после выхода из комы

Стали известны первые слова Бабкиной после выхода из комы

Народная артистка России Надежда Бабкина после выхода из комы спросила, где она находится, после чего сказала «охренеть» и попросила жареной картошки. О первых словах певицы газете «Московский комсомолец» сообщили источники.

Отмечается, что Бабкина удивилась, узнав, что «провалялась без чувств» целую неделю. Позже она отказалась от картошки, вспомнив, что продолжается христианский пост, а ей следует соблюдать больничную диету.

12 апреля стало известно, что Бабкину, госпитализированную с пневмонией, вывели из медикаментозной комы. О том, что артистка попала в больницу, сообщалось 6 апреля. На следующий день ее ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких. Сообщалось также, что у нее выявили коронавирус, позже эта информация была опровергнута.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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