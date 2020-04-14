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Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армииФото: Ольга Смольская / РИА Новости

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».

По данным источника, в числе зараженных прапорщик 1994 года рождения, который проходит лечение на дому. Известно, что с ним контактировали десять человек. В больнице в московском поселке Коммунарка также проходит лечение военнослужащий в звании полковника — его состояние оценивается как удовлетворительное. Мичман Северного флота также был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус, с ним контактировал 51 человек.

Собеседник издания рассказал, что как минимум 133 военнослужащих изолированы и находятся под медицинским наблюдением, так как контактировали с другими носителями вируса. В настоящий момент признаков инфекционных заболеваний у них нет.

Накануне президент России Владимир Путин допустил использование Вооруженных сил в борьбе с распространением коронавируса в России. Глава государства напомнил, что российские военные сейчас помогают бороться с коронавирусом в Италии, при этом, по его словам, основные мощности армии по противодействию распространению инфекции пока не задействованы и находятся в резерве.

В конце марта Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Призыв завершится 15 июля. Сроки военного призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Не изменилось и число людей, которые пополнят ряды вооруженных сил — согласно документу, с 1 апреля пойдут служить 135 тысяч человек. Министерство обороны России перевело военкоматы на удаленную работу из-за коронавируса. Уточнение всей необходимой информации проводится по телефону, чтобы исключить личное посещение военкоматов.

В России, по последним данным, общее число инфицированных достигло 21102 в 82 регионах, скончались 170 человек, еще 1694 выздоровели.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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