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Стас Михайлов переболел пневмонией: "У меня действительно был коронавирус"

Стас Михайлов переболел пневмонией: "У меня действительно был коронавирус"

Поклонники 50-летнего Стаса Михайлова заметили, что в последнее время он забросил свою страницу в инстаграме, которую прежде регулярно обновлял. Вернувшись в соцсеть после перерыва, он рассказал, что перенес двустороннюю пневмонию, которая была вызвана коронавирусной инфекцией. В интервью Андрею Караулову певец рассказал, что тесты выявили причину болезни.

Михайлов лечился в клиническом госпитале "Лапино", откуда уже выписался, но продолжает оставаться в самоизоляции дома.

Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция — это лучшее для нас сегодня! Поймите, мы должны думать не только о себе, а еще и о тех, кто рядом! — сказал Михайлов.


Стас Михайлов

Михайлов сказал, что его приятель лечился в Коммунарке, поэтому певец выразил уверенность в том, что в частных и государственных больницах от последствий коронавирусной инфекции лечат одинаково.

Схем лечения не так много. В мире известны 3—4 схемы... Врачи сейчас герои. Я их называю солдатами на передовой... Это счастье, что я оказался в этот момент в России, потому что люди из Англии, Германии и Америки очень много рассказывают мне, как к ним относятся и как их лечат,

— добавил певец.


Надежда Бабкина и Стас Михайлов


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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